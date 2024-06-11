11 июня
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Жизнь

Скорой помощи могут разрешить таранить автомобили-помехи

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился с просьбой разрешить сотрудникам скорой помощи таранить автомобили, которые мешают проехать, сообщает РИА Новости.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altairegion22.ru

Такие меры хотят предпринять после того, как недавно жительница Санкт-Петербурга около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой, где находился ребенок.

Сенатор также добавил — бригады скорой помощи в настоящее время не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд.

Кроме того, сенатор предложил ввести экзамен по вождению, в котором включаются вопросы о действиях при обнаружении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками и специальным сигналом.

Ранее в Новосибирске водитель грузовика отказался пропускать "скорую" с тяжелым пациентом. По словам очевидцев, длительные уговоры (около 20 минут) ни к чему не привели. Скорая помощь так и не смогла бы проехать, если бы прохожие не нашли владельцев припаркованных рядом машин, которые оперативно убрали свои транспортные средства и дали дорогу неотложке.

"Предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенном в сети интернет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорилось на сайте регионального Следственного комитета.

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