Такие меры хотят предпринять после того, как недавно жительница Санкт-Петербурга около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой, где находился ребенок.

Сенатор также добавил — бригады скорой помощи в настоящее время не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд.

Кроме того, сенатор предложил ввести экзамен по вождению, в котором включаются вопросы о действиях при обнаружении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками и специальным сигналом.

Ранее в Новосибирске водитель грузовика отказался пропускать "скорую" с тяжелым пациентом. По словам очевидцев, длительные уговоры (около 20 минут) ни к чему не привели. Скорая помощь так и не смогла бы проехать, если бы прохожие не нашли владельцев припаркованных рядом машин, которые оперативно убрали свои транспортные средства и дали дорогу неотложке.

"Предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенном в сети интернет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорилось на сайте регионального Следственного комитета.

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