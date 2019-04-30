СКР не стал возбуждать дело из-за шутки в Comedy Woman про генерала Карбышева

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по жалобе внука генерала Карбышева Дмитрия на программу Comedy Woman. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявителя. Дмитрий Карбышев счел, что в одном из выпусков передачи содержатся признаки клеветы и реабилитации нацизма.

Заявитель сказал, что дело спустили «на уровень участкового инспектора», который не нашел состава преступления. Юрист Карбышева Анастасия Иванова уточнила, в феврале 2019 года он обращался в СКР, который затем передал дело в МВД. По ее словам, отказ в возбуждении уголовного дела им пришел на прошлой неделе.

Генерал Дмитрий Карбышев , Герой Советского Союза. museum.omskelecom.ru

Дмитрий Карбышев сказал, что не намерен подавать апелляцию. «Мне это уже не интересно», — заявил внук генерала. Актриса Наталия Медведева, которая произнесла некорректную шутку, извинилась за это в своем аккаунте в Instagram. Дмитрий назвал это «смешным», но подчеркнул, что готов простить женщину с условием, что она не будет повторять это.

Выпуск, вызывавший общественный резонанс, вышел в эфир еще в 2013 году. Внимание к нему привлек Никита Михалков в своей передаче «Бесогон». По сюжету сценки героини-школьницы проводили спиритический сеанс. Одна из них сказала, что у нее «мороз по коже пробежал». «Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — так звучала реплика актрисы Наталии Медведевой.

Сама актриса ушла из шоу еще в 2014 году. В своих извинениях за это высказывание (которое написали ей сценаристы шоу) Наталия сказала, что была уверена в том, что фамилия генерала вымышлена.

Кто такой генерал Карбышев

Дмитрий Карбышев родился в 1880 году в Омске. Он был участником Русско-Японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Мужчина являлся ученым-инженером, генерал-лейтенантом инженерных войск, доктором военных наук, профессором Военной академии Генерального штаба РККА.

В июне 1941 года Карбышев попал в немецкий плен. Гитлеровцы пытались заставить его применять свои знания им на пользу, но безуспешно. В феврале 1945 года в нацистском концлагере его в числе других заключенных раздели и несколько часов пытали, обливая водой на морозе. В результате пыток Карбышев погиб. В 1946 году Дмитрию Карбышеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.