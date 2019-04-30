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30 апреля
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Жизнь

СКР не стал возбуждать дело из-за шутки в Comedy Woman про генерала Карбышева

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по жалобе внука генерала Карбышева Дмитрия на программу Comedy Woman. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявителя. Дмитрий Карбышев счел, что в одном из выпусков передачи содержатся признаки клеветы и реабилитации нацизма.

Актриса Наталия Медведева.
Актриса Наталия Медведева.
Скриншот видео канала СТС на youtube.com

Заявитель сказал, что дело спустили «на уровень участкового инспектора», который не нашел состава преступления. Юрист Карбышева Анастасия Иванова уточнила, в феврале 2019 года он обращался в СКР, который затем передал дело в МВД. По ее словам, отказ в возбуждении уголовного дела им пришел на прошлой неделе.

Генерал Дмитрий Карбышев, Герой Советского Союза.
Генерал Дмитрий Карбышев, Герой Советского Союза.
museum.omskelecom.ru

Дмитрий Карбышев сказал, что не намерен подавать апелляцию. «Мне это уже не интересно», — заявил внук генерала. Актриса Наталия Медведева, которая произнесла некорректную шутку, извинилась за это в своем аккаунте в Instagram. Дмитрий назвал это «смешным», но подчеркнул, что готов простить женщину с условием, что она не будет повторять это.

Выпуск, вызывавший общественный резонанс, вышел в эфир еще в 2013 году. Внимание к нему привлек Никита Михалков в своей передаче «Бесогон». По сюжету сценки героини-школьницы проводили спиритический сеанс. Одна из них сказала, что у нее «мороз по коже пробежал». «Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — так звучала реплика актрисы Наталии Медведевой.

Сама актриса ушла из шоу еще в 2014 году. В своих извинениях за это высказывание (которое написали ей сценаристы шоу) Наталия сказала, что была уверена в том, что фамилия генерала вымышлена.

Кто такой генерал Карбышев

Дмитрий Карбышев родился в 1880 году в Омске. Он был участником Русско-Японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Мужчина являлся ученым-инженером, генерал-лейтенантом инженерных войск, доктором военных наук, профессором Военной академии Генерального штаба РККА.

В июне 1941 года Карбышев попал в немецкий плен. Гитлеровцы пытались заставить его применять свои знания им на пользу, но безуспешно. В феврале 1945 года в нацистском концлагере его в числе других заключенных раздели и несколько часов пытали, обливая водой на морозе. В результате пыток Карбышев погиб. В 1946 году Дмитрию Карбышеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

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