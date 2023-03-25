Сладкий плен. 8 рецептов вафель, которым можно сдаться без сопротивления

«Творожные»
Ингредиенты:
- Яйцо куриное — 2 шт.;
- Соль;
- Ванильный сахар — 1 ч. л.;
- Сыр творожный (можно заменить творогом) — 180 г;
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
- Мука — 6 ст. л.;
- Сахар — 2,5 ст. л.
«Творожные».
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Приготовление:
- В миске смешать яйца, соль, ванильный сахар. Все перемешать.
- К полученной массе добавить творожный сыр и еще раз перемешать.
- Добавить к смеси разрыхлитель и муку в два приема, после чего перемешать.
- Готовое тесто по одной столовой ложке выкладывать в разогретую и смазанную маслом вафельницу. Выпекать две-три минуты.
«Советские»
Ингредиенты:
- Мука — 500 г;
- Сахар — 250 г;
- Яйца — 4 шт.;
- Сливочное масло — 200 г.
«Советские».
unsplash.com
Приготовление:
- Сливочное масло растопить на медленном огне и слегка остудить.
- Взбить яйца венчиком в глубокой миске до легкой пышности, добавить сахар и повторить процедуру.
- К яичной смеси добавить масло и перемешать.
- Небольшими порциями добавлять муку в смесь и перемешивать, чтобы тесто получилось однородным.
- На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать две столовые ложки теста и запекать 15 секунд.
- Готовую вафлю достать и свернуть трубочкой.
«Банановые решетки»
Ингредиенты:
- Бананы — 2 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Мука — 6 ст. л.;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
«Банановые решетки».
unsplash.com
Приготовление:
- Измельчить бананы до состояния пюре и добавить к ним два яйца, после чего тщательно перемешать до однородности.
- Добавить к банановой смеси муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
- На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать по две столовые ложки теста и запекать до готовности.
Справка
Международный день вафель отмечают ежегодно 25 марта. Праздник пришел к нам из Швеции, а дату празднования выбрали по дум причинам:
- По преданию, именно 25 марта деве Марии явился архангел Гавриил и объявил о ее беременности.
- 25 марта шведы приветствуют весну выпеканием вафель.
«Картофельные сэндвичи»
Ингредиенты:
- Картофель — 400 г;
- Бекон — по вкусу;
- Сыр — по вкусу;
- Зеленый лук — 20 г;
- Мука — 125 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Молоко — 170 мл.
«Картофельные сэндвичи».
unsplash.com
Приготовление:
- Отварить очищенный картофель, размять его вилкой, добавить муку с разрыхлителем, яйцо, зелень и молоко, перемешать.
- Пожарить бекон до золотистой корочки.
- На разогретую и смазанную маслом вафельницу выложить равномерно картофельное тесто, положить сверху два ломтика сыра и бекона, после чего сверху выложить еще один слой теста.
- Запекать вафли до готовности.
«Кокосовая западня»
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Ингредиенты:
- Масло сливочное — 150 г;
- Сахар — 100 г;
- Ванилин — 1,5 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Соль — по вкусу;
- Кокосовая стружка —100 г;
- Мука — 300 г;
- Разрыхлитель —1,5 ч. л.
«Кокосовая западня».
unsplash.com
Приготовление:
- Растопить сливочное масло и добавить к нему сахар с ванилином, тщательно перемешать.
- Добавить в смесь яйца и перемешать.
- Добавить в миску с содержимым кокосовую стружку и соль.
- После этого добавить муку с разрыхлителем и снова перемешать.
- На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать по две столовые ложки теста и выпекать вафли до готовности.
«Кабачки в сырную клетку»
Ингредиенты:
- Кабачки — 500 г;
- Сметана — 200 г;
- Мука — 200 г;
- Сыр — 100 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Растительное масло для смазывания вафельницы.
«Кабачки в сырную клетку».
unsplash.com
Приготовление:
- Кабачок натереть на средней терке и выложить в глубокую миску.
- Сыр натереть на мелкой терке и добавить к кабачкам.
- Добавить яйца, соль и сметану к кабачкам и перемешать до однородности.
- В смесь выложить муку и тщательно перемешать ингредиенты.
- На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать по две столовые ложки теста и выпекать вафли до золотистого цвета.
«Яблочный пресс»
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.;
- Яблоки — 3 шт.;
- Сахар — 5 ст. л.;
- Кефир — 180 мл;
- Растительное масло — 50 мл + 1 ч. л. для смазывания вафельницы;
- Пшеничная мука — 300 г;
- Разрыхлитель — 12 г.
«Яблочный пресс».
unsplash.com
Приготовление:
- Смешать в глубокой миске яйца и сахар — перемешать до однородности, после чего добавить кефир с растительным маслом и перемешать тесто венчиком.
- Яблоки натереть на средней терке и добавить в тесто вместе с корицей, затем перемешать венчиком.
- В тесто с яблоками добавить муку и разрыхлитель, после чего перемешать до однородности.
- На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать 1,5 столовых ложки теста и выпекать вафли до золотистого состояния.