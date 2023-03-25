25 марта
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Жизнь

Сладкий плен. 8 рецептов вафель, которым можно сдаться без сопротивления

Ко Дню вафель, altapress.ru собрал несколько рецептов нежных рецептов, которые позволят создать воздушные решетки и хрустящие трубочки.

"Вафли".
"Вафли".
unsplash.com

«Творожные»

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное — 2 шт.;
  • Соль;
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • Сыр творожный (можно заменить творогом) — 180 г;
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
  • Мука — 6 ст. л.;
  • Сахар — 2,5 ст. л.
&quot;Творожные&quot;.
«Творожные».
unsplash.com

Приготовление:

  1. В миске смешать яйца, соль, ванильный сахар. Все перемешать.
  2. К полученной массе добавить творожный сыр и еще раз перемешать.
  3. Добавить к смеси разрыхлитель и муку в два приема, после чего перемешать.
  4. Готовое тесто по одной столовой ложке выкладывать в разогретую и смазанную маслом вафельницу. Выпекать две-три минуты.

«Советские»

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г;
  • Сахар — 250 г;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Сливочное масло — 200 г.
&quot;Советские&quot;.
«Советские».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Сливочное масло растопить на медленном огне и слегка остудить.
  2. Взбить яйца венчиком в глубокой миске до легкой пышности, добавить сахар и повторить процедуру.
  3. К яичной смеси добавить масло и перемешать.
  4. Небольшими порциями добавлять муку в смесь и перемешивать, чтобы тесто получилось однородным.
  5. На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать две столовые ложки теста и запекать 15 секунд.
  6. Готовую вафлю достать и свернуть трубочкой.

«Банановые решетки»

Ингредиенты:

  • Бананы — 2 шт.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мука — 6 ст. л.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
&quot;Банановые решетки&quot;.
«Банановые решетки».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Измельчить бананы до состояния пюре и добавить к ним два яйца, после чего тщательно перемешать до однородности.
  2. Добавить к банановой смеси муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
  3. На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать по две столовые ложки теста и запекать до готовности.

Справка

Международный день вафель отмечают ежегодно 25 марта. Праздник пришел к нам из Швеции, а дату празднования выбрали по дум причинам:

  • По преданию, именно 25 марта деве Марии явился архангел Гавриил и объявил о ее беременности.
  • 25 марта шведы приветствуют весну выпеканием вафель.

«Картофельные сэндвичи»

Ингредиенты:

  • Картофель — 400 г;
  • Бекон — по вкусу;
  • Сыр — по вкусу;
  • Зеленый лук — 20 г;
  • Мука — 125 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Молоко — 170 мл.
&quot;Картофельные сэндвичи&quot;.
«Картофельные сэндвичи».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Отварить очищенный картофель, размять его вилкой, добавить муку с разрыхлителем, яйцо, зелень и молоко, перемешать.
  2. Пожарить бекон до золотистой корочки.
  3. На разогретую и смазанную маслом вафельницу выложить равномерно картофельное тесто, положить сверху два ломтика сыра и бекона, после чего сверху выложить еще один слой теста.
  4. Запекать вафли до готовности.

«Кокосовая западня»

  • Ингредиенты:

  • Масло сливочное — 150 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Ванилин — 1,5 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Соль — по вкусу;
  • Кокосовая стружка —100 г;
  • Мука — 300 г;
  • Разрыхлитель —1,5 ч. л.
&quot;Кокосовая западня&quot;.
«Кокосовая западня».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Растопить сливочное масло и добавить к нему сахар с ванилином, тщательно перемешать.
  2. Добавить в смесь яйца и перемешать.
  3. Добавить в миску с содержимым кокосовую стружку и соль.
  4. После этого добавить муку с разрыхлителем и снова перемешать.
  5. На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать по две столовые ложки теста и выпекать вафли до готовности.

«Кабачки в сырную клетку»

Ингредиенты:

  • Кабачки — 500 г;
  • Сметана — 200 г;
  • Мука — 200 г;
  • Сыр — 100 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Разрыхлитель — 10 г;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Растительное масло для смазывания вафельницы.
&quot;Кабачки в сырную клетку&quot;.
«Кабачки в сырную клетку».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Кабачок натереть на средней терке и выложить в глубокую миску.
  2. Сыр натереть на мелкой терке и добавить к кабачкам.
  3. Добавить яйца, соль и сметану к кабачкам и перемешать до однородности.
  4. В смесь выложить муку и тщательно перемешать ингредиенты.
  5. На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать по две столовые ложки теста и выпекать вафли до золотистого цвета.

«Яблочный пресс»

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Яблоки — 3 шт.;
  • Сахар — 5 ст. л.;
  • Кефир — 180 мл;
  • Растительное масло — 50 мл + 1 ч. л. для смазывания вафельницы;
  • Пшеничная мука — 300 г;
  • Разрыхлитель — 12 г.
&quot;Яблочный пресс&quot;.
«Яблочный пресс».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Смешать в глубокой миске яйца и сахар — перемешать до однородности, после чего добавить кефир с растительным маслом и перемешать тесто венчиком.
  2. Яблоки натереть на средней терке и добавить в тесто вместе с корицей, затем перемешать венчиком.
  3. В тесто с яблоками добавить муку и разрыхлитель, после чего перемешать до однородности.
  4. На разогретую и смазанную маслом вафельницу выкладывать 1,5 столовых ложки теста и выпекать вафли до золотистого состояния.
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