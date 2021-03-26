Славгородец похитил сережки с жемчугом, но не смог донести до девушки 3,5 грамма украшений

В Алтайском крае задержали мужчину, который устроил дебош в ломбарде и забрал сережки, сообщает региональное МВД.

Житель Славгорода поругался с любимой девушкой, после чего пришел в ломбард, разбил стеклянную витрину и похитил сережки с жемчугом.

Сработала сигнализация. На место выехали участковый и бойцы Росгвардии, которые оперативно задержали 32-летнего мужчину.

Судя по видео, опубликованному на сайте ведомства, славгородец локтем разбил стекло и ушел с украшением. В погоню бросились силовики с дубинкой и автоматом.

Уйти далеко похититель сережек не смог — его догнали и доставили в полицию.

«Сережки, как оказалось, были изготовлены из золота с жемчугом и полудрагоценными камнями», — отметили в ведомстве.

В отношении влюбленного мужчины составили протокол об административном правонарушении за «мелкое хулиганство».

Что касается уголовного дела, то правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее решение.

Ранее в Славгороде подросток нашел банковскую карту, отправился на шоппинг и угодил под уголовную статью.