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26 марта
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Жизнь

Славгородец похитил сережки с жемчугом, но не смог донести до девушки 3,5 грамма украшений

В Алтайском крае задержали мужчину, который устроил дебош в ломбарде и забрал сережки, сообщает региональное МВД.

Украли сережки с жемчугом. Славгород.
Украли сережки с жемчугом. Славгород.
22.мвд.рф

Житель Славгорода поругался с любимой девушкой, после чего пришел в ломбард, разбил стеклянную витрину и похитил сережки с жемчугом.

Сработала сигнализация. На место выехали участковый и бойцы Росгвардии, которые оперативно задержали 32-летнего мужчину.

Судя по видео, опубликованному на сайте ведомства, славгородец локтем разбил стекло и ушел с украшением. В погоню бросились силовики с дубинкой и автоматом.

Уйти далеко похититель сережек не смог — его догнали и доставили в полицию.

«Сережки, как оказалось, были изготовлены из золота с жемчугом и полудрагоценными камнями», — отметили в ведомстве.

В отношении влюбленного мужчины составили протокол об административном правонарушении за «мелкое хулиганство».

Что касается уголовного дела, то правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее решение.

Ранее в Славгороде подросток нашел банковскую карту, отправился на шоппинг и угодил под уголовную статью.

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