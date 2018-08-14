«Слаженная работа»: барнаульский зоопарк показал, как еноты обыскали куртку сотрудника

На видео видно, как слаженно пара енотов лапками обшаривает карманы куртки через отверстия в клетке. «А как ваши питомцы приучают вас к порядку?» — прокомментировали эти «криминальные» кадры сотрудники зоопарка.
В комментариях пользователи предположили, что еноты просто хотят постирать куртку, и в шуткупредложили дать им тазик с водой.
Напомним, в этом году барнаульский зоопарк пережил самый настоящий бэби-бум: с весны там родилось более сорока разных детенышей. Некоторых из них уже увезли в другие зоопарки, с кем-то расстанутся осенью.