Следователи начали проверку по факту смерти депутата АКЗС в санатории

Как сообщил «Банкфакс», по одной из версий, смерть Гукова могли спровоцировать нарушения, якобы допущенные работниками санатория «Химик» в Яровом. В соцсетях распространяют информацию, что из-за малого числа отдыхающих окно для оказания услуг сократили до трех часов, и депутат получал тяжелые для организмы процедуры без должного отдыха в промежутках. Это могло сказаться на здоровье мужчины с учетом его возраста и проблем с сердечно-сосудистой системой.
В краевом избиркоме пояснили, что в случае досрочного прекращения полномочий депутата в течение года должны быть проведены дополнительные выборы. Приоритет отдается Единому дню голосования, который в 2019 году выпадает на 8 сентября.
На прошлых выборах Александр Гуков набрал 50,14% голосов избирателей. Его ближайшим соперником был представитель КПРФ Владимир Кривошеев (19,06%).
Александр Васильевич Гуков родился 6 августа 1947 года в селе Ключи. С 1991 года и до конца жизни оставался главой крестьянского хозяйства, работал в родном районе. «Он был человеком-легендой, одним из столпов сельского хозяйства региона, настоящим профессионалом своего дела — и в аграрной отрасли, и в депутатской деятельности», — написали по поводу его смерти на сайте АКЗС.