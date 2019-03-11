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Жизнь

Следователи начали проверку по факту смерти депутата АКЗС в санатории

СУ СКР по Алтайскому краю ведет доследственную проверку по факту смерти депутата АКЗС Александра Гукова. Он скончался в санатории 8 марта. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Как сообщил «Банкфакс», по одной из версий, смерть Гукова могли спровоцировать нарушения, якобы допущенные работниками санатория «Химик» в Яровом. В соцсетях распространяют информацию, что из-за малого числа отдыхающих окно для оказания услуг сократили до трех часов, и депутат получал тяжелые для организмы процедуры без должного отдыха в промежутках. Это могло сказаться на здоровье мужчины с учетом его возраста и проблем с сердечно-сосудистой системой.

В краевом избиркоме пояснили, что в случае досрочного прекращения полномочий депутата в течение года должны быть проведены дополнительные выборы. Приоритет отдается Единому дню голосования, который в 2019 году выпадает на 8 сентября.

На прошлых выборах Александр Гуков набрал 50,14% голосов избирателей. Его ближайшим соперником был представитель КПРФ Владимир Кривошеев (19,06%).

Александр Васильевич Гуков родился 6 августа 1947 года в селе Ключи. С 1991 года и до конца жизни оставался главой крестьянского хозяйства, работал в родном районе. «Он был человеком-легендой, одним из столпов сельского хозяйства региона, настоящим профессионалом своего дела — и в аграрной отрасли, и в депутатской деятельности», — написали по поводу его смерти на сайте АКЗС.

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