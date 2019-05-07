Следствие сообщило, какую версию катастрофы в Шереметьево считает приоритетной

Главной версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как заявила газете официальный представитель СКР Светланы Петренко, подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке лайнера. Они не выработали топливо и зашли на посадку с превышением скорости, что привело к «козлению» самолета (прыжкам), «жесткой посадке» и воспламенению — шасси пробило топливный бак.

Кроме того, следствие изучает, как наземные службы исполнили свою работу: есть версия о том, что они не оперативно отреагировали на сообщения о ЧП в аэропорту. Также будут проверять квалификацию диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта. В качестве причин случившегося рассматривают в том числе неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

В настоящий момент пилоты пострадавшего Sukhoi Superjet 100 находятся в больницах из-за отравления угарным газом.

Ранее СКР отмечал, что причиной смерти большинства пассажиров SSJ-100 стало отравление продуктами горения. Однако часть пассажиров все же обгорела: некоторых придется опознавать с помощью экспертизы ДНК.

Бастрыкин на месте трагедии в аэропорту Шереметьево. sledcom.ru

5 мая в самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следующим до Мурманска, при взлете попала молния и пробила фюзеляж. Из-за этого отказал основной канал радиосвязи и автоматика управления самолетом. В связи с этим летчик решил вернуться на аэродром вылета. Самолет совершил жесткую аварийную посадку, произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна.

На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе двое детей. Выжили 37, в том числе 4 члена экипажа (один бортпроводник погиб).