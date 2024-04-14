- Очевидцы заметили неработающий светофор на пересечении Павловского тракта и ул. Бабуркина. Известно, что он неисправен уже второй день.
- Прокурорскую проверку назначили после аварии на теплотрассе в Горняке. Водитель погрузчика задел опору теплотрассы, после чего она рухнула.
- Барнаульцев попросили провести с детьми профилактические беседы. Они ходят по проезжей части с тряпками и моющим средством. Горожане волнуются и просят родителей замотивировать юных барнаульцев ради безопасности.
- Стало известно, сколько подтопленных домов осталось в Алтайском крае. По состоянию на 14 апреля, остаются подтопленными 23 жилых дома и 65 приусадебных участков.
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