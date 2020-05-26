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Жизнь

+79 случаев COVID-19 и три новых смерти зарегистрировали за сутки в Алтайском крае

79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за сутки, сообщил 26 мая краевой оперативный штаб. Также сообщается о трех новых смертях.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

В Барнауле заразились 56 человек, в Новоалтайске — 5, в Змеиногорском районе — 3, в Усть-Калманском районе — 2, в Благовещенском районе — 2, в Солонешенском районе — 2, в Бийске — 2, по одному в Камне-на-Оби, Славгороде, Тюменцевском, Косихинском, Кулундинском, Бурлинском и Шипуновском районах.

Всего по данным на 26 мая общее число заболевших составляет 1485 человек, в том числе 166 детей.

Их них тяжелобольных — 34, на аппарате ИВЛ находятся 12 пациентов.

Выздоровело — 672 человека, в том числе за прошедшие сутки — 33.

За прошедшие сутки зарегистрировано еще три случая смерти пациентов, инфицированных корнавирусом. По ним проводятся паталогоанатомические исследования.

Таким образом, сегодня в крае 7 случаев смерти, причиной которых стало тяжелое течение коронавирусной инфекции, 2 случая — иные причины, по 6 — проходят исследования, уточнили в штабе.

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