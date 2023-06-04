СМИ: Пугачева все-таки не продала замок в деревне Грязь

Алла Пугачева не продала замок в Грязи и не отказалась от поездок в Россию, сообщили источники "МК".

Ранее СМИ писали, что алла Пугачева продала замок. Была информация о его стоимости - от 500 млн до 1 млрд рублей.

Кроме того, шоумен Стас Борецкий не раз высказывался, что теперь живет в бывшем семейном гнездышке Аллы Борисовны.

Однако "МК" сообщил, что замок все еще принадлежит Примадонне. По словам источников, в шикарный дом вложено слишком много чувств и эмоций. "Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи", - сказали источники "МК".

Напомним, в замке Пугачевой шесть этажей, подземный паркинг, 20 комнат, бассейн и семейный театр.

Ранее телеведущий Соловьев назвал Аллу Борисовну тварью.