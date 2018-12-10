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Жизнь
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СМИ: советник президента Сбербанка может уйти в структуры Дерипаски

Советник президента Сбербанка Германа Грефа Максим Полетаев может покинуть свой пост в начале следующего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, близкие к банку.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова

Издание ссылается на знакомого Полетаева. Источник заявил, что советник получил предложения войти в советы директоров ряда компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, а также в совет директоров ГМК «Норильский никель». Финансист находится в процессе переговоров, говорит собеседник «Коммерсанта». При этом он подчеркнул, что ни в одной из этих компаний для Максима Полетаева не рассматривается позиция руководителя.

В июне этого года Полетаев написал заявление с просьбой об освобождении от должности первого зампреда Сбербанка «в связи с необходимостью изменения режима работы». Он перешел на должность советника президента, председателя правления Сбербанка и курировал ряд крупных проектов, в том числе урегулирование ситуации по хорватскому продуктовому ритейлеру «Агрокору», сообщает ТАСС.

Сбербанк — крупнейший кредитор, которому ритейлер должен 1,1 млрд евро. Другому российскому госбанку — ВТБ — «Агрокор» задолжал около 300 млн евро. После долгих переговоров российские банки договорились о переходе под их контроль почти 50% акций «Агрокора». Сбербанк получил 39,2%, ВТБ — 7,5%.

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