Ровно год назад Барнаул также заливали дожди
Корреспондент altapress.ru 29 мая 2023 года гулял по барнаульскому парку.
Природа, запечатленная на кадрах, наслаждается оставшимися каплями ливня и радуется почти летнему дождику.
А в 2024 году непогода настигает жителей Алтайского края и на улице, и в домах.
Ночью выпал снег
В ночь на 29 мая 2023 года в Республике Алтай выпал снег.
В предгорьях в этот день прогнозировали заморозки до -2 градусов. А по Алтайскому краю средняя температура ночью составила +2...+7 градусов. По юго-западу местами - до +12 градусов.
Ровно год спустя в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и заморозков.
А над алтайским курортом Манжерок пролетел снежок.
Алтайский край тряхнуло
Землетрясение интенсивностью в эпицентре 4,4 произошло ночью 29 мая 2023 года на границе Алтайского края. Его зафиксировали в 03:00 в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района Новосибирской области.
Магнитуда землетрясения составила 3,7, интенсивность в эпицентре — 4,4. Эпицентр обнаружили недалеко от восточного участка Колыванского разреза.
Барнаульцы умилились: львята и тигрята освоили новые вольеры
В зоопарке «Лесная сказка» львята с интересом изучили отцовский вольер, который был гораздо больше. Их отец в это время отдыхал в стороне. Посетители отметили, что он не слишком торопился на встречу с детьми.
Тем временем тигрята, как большие, осваивали прогулочный вольер. Малыши познакомились с посетителями, которые наконец смогли рассмотреть их получше.
А как выглядят уже подросшие звери в 2024 году — смотрите здесь.
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