Каждый день на нашем сайте выходят новости. Мы решили вспомнить, что происходило в стране и мире 29 мая 2023 года. Оказывается, много всего интересного. Altapress.ru продолжает рубрику «Год назад».

Барнаул после дождя 29 мая 2023 года.

Ровно год назад Барнаул также заливали дожди

Корреспондент altapress.ru 29 мая 2023 года гулял по барнаульскому парку.

Природа, запечатленная на кадрах, наслаждается оставшимися каплями ливня и радуется почти летнему дождику.

А в 2024 году непогода настигает жителей Алтайского края и на улице, и в домах.

Барнаул после дождя 29 мая 2023 года. altapress.ru Барнаул после дождя 29 мая 2023 года. altapress.ru Барнаул после дождя 29 мая 2023 года. altapress.ru Барнаул после дождя 29 мая 2023 года. altapress.ru Барнаул после дождя 29 мая 2023 года. altapress.ru Барнаул после дождя 29 мая 2023 года. altapress.ru

Ночью выпал снег

В ночь на 29 мая 2023 года в Республике Алтай выпал снег.

В предгорьях в этот день прогнозировали заморозки до -2 градусов. А по Алтайскому краю средняя температура ночью составила +2...+7 градусов. По юго-западу местами - до +12 градусов.

Ровно год спустя в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и заморозков.

А над алтайским курортом Манжерок пролетел снежок.

Алтайский край тряхнуло

Землетрясение интенсивностью в эпицентре 4,4 произошло ночью 29 мая 2023 года на границе Алтайского края. Его зафиксировали в 03:00 в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района Новосибирской области.

Магнитуда землетрясения составила 3,7, интенсивность в эпицентре — 4,4. Эпицентр обнаружили недалеко от восточного участка Колыванского разреза.

Барнаульцы умилились: львята и тигрята освоили новые вольеры

В зоопарке «Лесная сказка» львята с интересом изучили отцовский вольер, который был гораздо больше. Их отец в это время отдыхал в стороне. Посетители отметили, что он не слишком торопился на встречу с детьми.

Тем временем тигрята, как большие, осваивали прогулочный вольер. Малыши познакомились с посетителями, которые наконец смогли рассмотреть их получше.

Тигрята Сергей Писарев

А как выглядят уже подросшие звери в 2024 году — смотрите здесь.

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