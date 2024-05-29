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В ближайшее время порывы сильного ветра усилятся на Алтае. Объявлено штормовое предупреждение

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Снег. Ветер.
Снег. Ветер.
pixabay.com

Его порывы местами будут достигать 27 метров в секунду (97,2 км/час).

Также продлено штормовое предупреждение — до 31 мая — из-за ночных заморозков на почве интенсивностью до минус 4 градусов.

Ранее сообщалось о сезоне ураганов в 2024 году.

Подготовка к урагану включает следующие шаги:

  • Ознакомьтесь с прогнозом погоды и предупреждениями от местных властей.
  • Создайте аварийный комплект, включающий воду, продукты длительного хранения, фонарик, радио на батарейках, аптечку и другие необходимые вещи.
  • Подготовьте план эвакуации, определив безопасные места в вашем районе.
  • Убедитесь, что у вас есть достаточно топлива для автомобиля и других необходимых ресурсов.
  • Закройте окна и двери, чтобы защитить дом от возможных повреждений.
  • Отключите электричество и газ во избежание опасных ситуаций.
  • Будьте готовы к возможным перебоям в подаче электроэнергии и воды.
  • Следуйте указаниям местных властей и не выходите на улицу без необходимости.

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