Парамон Зимоуказатель: народные традиции 12 декабря 2018
- На Парамона земля каменеет, а речка стынет.
- Если 12 декабря метель, то еще неделю будет такая погода.
- Следующий год будет урожайным, если на Парамона Зимоуказателя много снега.
- Утро ясное — быть декабрю ясным.
- Если до 12 декабря снега не было, неделю будут сильные морозы.
- Багряный закат с 12 на 13 декабря — к морозам.
- Яркие звезды в ночном небе — к холодам, а тусклые — к теплу.
А еще примечали на следующий год: «Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется» и «Снег земле-кормилице — теплый кожух», пишет hollydays.ru.
Парамон Зимоуказатель 2018: традиции и обычаи
«Пришел Парамон — снег с крыши вон», — говорили люди, скидывая снег с кровли веником или метлой. Делать это лопатой было нельзя, чтобы крыша не прохудилась.
Вечером на Парамона Зимоуказателя нужно было заняться работой по дому. По поверью, Зима могла заглянуть в окно, увидеть ленивого и наслать на него болезнь или заморозить.