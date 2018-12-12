Парамон Зимоуказатель — народный праздник 12 декабря. По старому стилю он приходился на конец осени, поэтому в этом день гадали, какой будет декабрь. А еще делали прогноз на весь будущий год: «Зима без снегу — не быть хлебу» или «Снег глубок — год хорош».