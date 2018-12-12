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«Снег глубок — год хорош»: как определяли погоду 12 декабря на Парамона Зимоуказателя

Парамон Зимоуказатель — народный праздник 12 декабря. По старому стилю он приходился на конец осени, поэтому в этом день гадали, какой будет декабрь. А еще делали прогноз на весь будущий год: «Зима без снегу — не быть хлебу» или «Снег глубок — год хорош».

Зима. Лес.
Зима. Лес.
СС0

Парамон Зимоуказатель: народные традиции 12 декабря 2018

  • На Парамона земля каменеет, а речка стынет.
  • Если 12 декабря метель, то еще неделю будет такая погода.
  • Следующий год будет урожайным, если на Парамона Зимоуказателя много снега.
  • Утро ясное — быть декабрю ясным.
  • Если до 12 декабря снега не было, неделю будут сильные морозы.
  • Багряный закат с 12 на 13 декабря — к морозам.
  • Яркие звезды в ночном небе — к холодам, а тусклые — к теплу.

А еще примечали на следующий год: «Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется» и «Снег земле-кормилице — теплый кожух», пишет hollydays.ru.

Зима. Идет снег.
Зима. Идет снег.
СС0

Парамон Зимоуказатель 2018: традиции и обычаи

«Пришел Парамон — снег с крыши вон», — говорили люди, скидывая снег с кровли веником или метлой. Делать это лопатой было нельзя, чтобы крыша не прохудилась.

Вечером на Парамона Зимоуказателя нужно было заняться работой по дому. По поверью, Зима могла заглянуть в окно, увидеть ленивого и наслать на него болезнь или заморозить.

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