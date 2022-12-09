Снежные городки появятся в Бийске вопреки несостоявшемуся аукциону

В Бийске решили построить снежные городки, несмотря на то, что аукционы на эти работы не состоялись. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Планируют построить снежные городки и ледовые фигуры на месте проведения главной городской елки.

Строительство горок в разный районах Бийска город оценил в 820 тыс. рублей, а возведение ледовых фигур на Петровском бульваре — в 1,5 млн рублей. Однако на эти работы не заявился ни один подрядчик.

Несмотря на это, в мэрии решили, что снежному городку — быть. Власти города объяснили, что горки будут построены к оговоренным срокам. Эту информацию подтвердили в пресс-центре администрации Бийска.

Предположительно, с подрядчиками заключат прямые договоры.