9 декабря
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Жизнь

Снежные городки появятся в Бийске вопреки несостоявшемуся аукциону

В Бийске решили построить снежные городки, несмотря на то, что аукционы на эти работы не состоялись. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Новогодняя горка, дети.
Новогодняя горка, дети.
barnaul.org

Планируют построить снежные городки и ледовые фигуры на месте проведения главной городской елки.

Строительство горок в разный районах Бийска город оценил в 820 тыс. рублей, а возведение ледовых фигур на Петровском бульваре — в 1,5 млн рублей. Однако на эти работы не заявился ни один подрядчик.

Несмотря на это, в мэрии решили, что снежному городку — быть. Власти города объяснили, что горки будут построены к оговоренным срокам. Эту информацию подтвердили в пресс-центре администрации Бийска.

Предположительно, с подрядчиками заключат прямые договоры.

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