4 июня
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Жизнь

Снова до -2. Холод и дожди не хотят покидать Алтайский край

В Алтайском крае сохраняется прохлада (а местами и заморозки): с дождями и грозами. Какая погода будет с 4 по 6 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Барнаул после дождя.
Барнаул после дождя.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 4−6 июня

Днем 4 июня в Алтайском крае ожидается температура +14…+19 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. В предгорьях также возможны грозы. Ветер при этом будет северо-западный, до 18 м/с.

Ночью 5 июня в регионе вероятны +2…+7 (местами заморозки до -2) градусов, а днем +15…+20 градусов — также с умеренными дождями и грозами.

Ночью 6 июня градусник снова покажет +2…+7 (местами до -2) градусов. По югу пройдут дожди. А днем потеплеет до +18…+23 градусов, преимущественно без осадков.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 4−6 июня

Днем 4 июня в Барнауле установятся +14…+16 градусов, преимущественно без осадков. Синоптики обещают северо-западный ветер скоростью 3−8 м/с.

Ночью 5 июня в краевой столице ожидается температура +3…+5 градусов, а днем +15…+17 градусов. К вечеру возможен дождь.

Ночью 6 июня вероятны +4…+6 градусов, а днем +18…+20 градусов. Сутки пройдут без осадков.

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