Однако в мае циклон сместился на Россию. В «послужном списке» погодной системы значится несколько крупных климатических аномалий, указывает gismeteo.ru.
Полярный вихрь задает тон поздним заморозкам и снегопадам в Южной Сибири, куда входит и Алтайский край.
Дирижер погоды
Проблема усугубляется тем, что «дирижер погоды» устойчив в пространстве и времени.
Прогноз
По расчетам, вплоть до 3–5 июня в Западной и Центральной Сибири погода останется очень холодной. Отрицательная аномалия температуры будет достигать 6–8 градусов.
Штормпрогноз
Между тем в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков интенсивностью до минус 4 градусов мороза. Угроза — для районов на севере региона. Прогноз действует до 31 мая включительно.
Ранее сообщалось, что к заморозкам на Алтае привело противоборство двух гигантских вихрей. На юге Сибири по-октябрьски прохладно — не выше 7-12 градусов тепла.
Эпицентр ненастья
В эпицентре ненастья оказался Барнаул.
Факт
Такие сильные дожди в это время года наблюдаются в Барнауле края раз в 25 лет.
Ранее сообщалось, что циклоны несут вместе с дождевыми тучами похолодание на Алтай.
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