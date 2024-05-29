Однако в мае циклон сместился на Россию. В «послужном списке» погодной системы значится несколько крупных климатических аномалий, указывает gismeteo.ru.

Полярный вихрь задает тон поздним заморозкам и снегопадам в Южной Сибири, куда входит и Алтайский край.

Дирижер погоды

Проблема усугубляется тем, что «дирижер погоды» устойчив в пространстве и времени.

Прогноз

По расчетам, вплоть до 3–5 июня в Западной и Центральной Сибири погода останется очень холодной. Отрицательная аномалия температуры будет достигать 6–8 градусов.

Штормпрогноз

Между тем в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков интенсивностью до минус 4 градусов мороза. Угроза — для районов на севере региона. Прогноз действует до 31 мая включительно.

Ранее сообщалось, что к заморозкам на Алтае привело противоборство двух гигантских вихрей. На юге Сибири по-октябрьски прохладно — не выше 7-12 градусов тепла.

Эпицентр ненастья

В эпицентре ненастья оказался Барнаул.

Факт

Такие сильные дожди в это время года наблюдаются в Барнауле края раз в 25 лет.

Ранее сообщалось, что циклоны несут вместе с дождевыми тучами похолодание на Алтай.

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