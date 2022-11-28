Собака «усыновила» детеныша леопарда в сибирском зоопарке

Собака породы сиба-ину вскормила малыша леопарда наравне со своими щенками. Удивительный случай наблюдали в Иркутской зоогалерее, сообщают в соцсетях .

Собака по кличке Мира приютила необычного сыночка — детеныша леопарда Мао. Историю его появления сотрудники зоопарка рассказали «Комсомольской правде».

Мао прибылиз другого зоопарка по ошибке. Изначально должны были отправить девочку-леопарда, а не мальчика. К тому же, у котенка обнаружили множество врожденных нарушений.

Чтобы детеныш окреп, его подселили к ощетинившейся собаке сиба-ину. Она подарила Мао тепло и заботу.

«Ему молоко, по сути, не требовалось на тот момент, от собаки ему необходимо было тепло, ласка, грудь в качестве соски, потому что у маленьких кошек довольно долго сохраняется сосательный рефлекс», — отметили в зоопарке.

Через некоторое время четверых из шестерых щенков раздали, а двое остались в необычной семейке. Их оставили ради Мао. По словам специалистов, маленькие леопарды в первый год жизни проводят много времени с семьей. Без сводных братьев котенку было бы плохо.

Из-за здоровья леопарда троицу не выставляют напоказ. Посетители могут увидеть их мельком.