Собор Архистратига Михаила 2018: кто такие ангелы и архангелы и в чем они помогают

Кто такие ангелы и какая у них иерархия?
Ангел значит «вестник». Это посланники Бога, которые доносят до людей его волю, выступают защитниками и учителями. У небесных сил 9 чинов, и во главе их стоит архистратиг Михаил, пишет «Фома».
Иерархия ангелов:
- Высшие — Серафимы, Херувимы и Престолы.
- Средние — Господства, Силы и Власти.
- Низшие — Начала, Архангелы и ангелы.
Кто такой архистратиг Михаил?
В православной церкви архангел Михаил считается одним из семи высших ангелов (архангелов). Его имя переводится с еврейского «Кто как Бог». Еще архангела Михаила называют архистратигом, то есть старшим среди воинов. Он возглавляет небесное воинство, сообщает журнал «Фома».
О чем молятся архангелу Михаилу?
Согласно церковному учению, архангелы открывают людям Божью волю.
Исторически сложилось так, что на Руси архангелу Михаилу молятся об избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве государству.