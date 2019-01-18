Сочельник 2019: что нельзя делать в канун Крещения Господня

Что такое Сочельник?
Сочельником называют канун Рождества и Крещения — двух важных христианских праздников.
Слово «сочельник» произошло от названия блюда «сочиво». Это замоченные в воде зерна пшеницы, к которым добавлен мед, сухофрукты и другие постные лакомства.
В церковной традиции Сочельник называется Навечерие Крещения Господня (или Навечерие Богоявления), пишет «Фома».
Что такое Крещение Господне?
19 января православная церковь вспоминает о важном евангельском событии.
Пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. При этом произошло чудо: на Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, а голос с неба назвал его сыном. Так по церковному преданию людям была явлена Святая Троица: голос — Бог Отец, Иисус Христос — Бог Сын, голубь — Бог Дух Святой, рассказывает «Фома».
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник?
- По церковным правилам, в Сочельник положено поститься. Тем, кто соблюдает пост, нельзя есть рыбу, яйца, мясные и молочные продукты.
- Нельзя гадать и увлекаться приметами. Несмотря на поверье, что в Сочельник можно гадать, церковь неоднократно высказывалась против этого занятия, уточняет «Фома».
- Кроме того, нельзя заниматься оккультными или магическими обрядами. Православная церковь отрицательно относится к подобным практикам.
- 18 января не стоит ругаться с близкими, злословить, завидовать.
- Нежелательно участвовать в разгульных празднествах.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем (как и в любой православный праздник).
Крещенский Сочельник-2019: традиции праздника
В церквях служат особую службу, которую совершают всего несколько раз в год. Кроме того, в Крещенский Сочельник освящают воду. Святую воду полагается хранить бережно, в отдельном месте, лучше — рядом с иконостасом, пишет pravmir.ru.
Правда ли, что купание в проруби на Крещение смывает грехи?
Нет, это не так. Купание в крещенской проруби — это не церковное таинство или обряд, это народный обычай, и он не смывает с человека грехи. Об этом сообщает «Фома».