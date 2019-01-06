Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
454

Сочельник 2019: что нельзя делать в канун Рождества Христова

В 2019 году Рождественский Сочельник у православных наступает 6 января. Это последний день 40-дневного Рождественского поста. Рассказываем, что такое Сочельник, какие традиции с ним связаны, можно ли в этот день гадать и что нельзя делать 6 января 2019 года.

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

Что такое Сочельник и почему так называется?

Сочельником называют канун двух христианских праздников — Рождества Христова и Крещения. Это связано с тем, что раньше оба события верующие праздновали в один день, пишет «Фома».

Слово «сочельник» произошло от названия блюда «сочиво»: так называют замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя, которые по уставу полагается есть в Сочельник.

У католиков Рождественский Сочельник наступает 24 декабря. В Русской православной церкви — 6 января.

Рождество. Елка. Игрушка
Рождество. Елка. Игрушка
СС0

Что нельзя делать в Рождественский Сочельник?

  • По церковным правилам, в канун Рождества постящимся нельзя есть рыбу, яйца, мясо и молочные продукты.
  • Нельзя гадать и увлекаться приметами. Хоть и существует поверье, что в Сочельник можно гадать, церковь неоднократно высказывалась против этого занятия в принципе, уточняет «Фома».
  • Нельзя заниматься оккультными или магическими обрядами. Православная церковь относится к подобным практикам отрицательно.
  • 6 января не стоит унывать, ругаться с близкими, злословить и желать зла.
  • Нельзя злоупотреблять спиртными напитками.
Чай. Зима. Рождество
Чай. Зима. Рождество
СС0

Православный Сочельник-2019: традиции праздника

В Сочельник у верующих — строгий пост. Если соблюдать все правила, то 6 января можно есть всего один раз — после церковной службы, когда на середину храма выносят зажженную свечу.

К Рождеству возле храмов часто сооружают композиции, которые изображают события праздника. Это так называемый «вертеп». Композиции делают из разных материалов — от снега и льда до картона и ткани.

В ночь с 6 на 7 января многие верующие идут в храм на Рождественское праздничное богослужение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость