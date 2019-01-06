Сочельник 2019: что нельзя делать в канун Рождества Христова

Что такое Сочельник и почему так называется?
Сочельником называют канун двух христианских праздников — Рождества Христова и Крещения. Это связано с тем, что раньше оба события верующие праздновали в один день, пишет «Фома».
Слово «сочельник» произошло от названия блюда «сочиво»: так называют замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя, которые по уставу полагается есть в Сочельник.
У католиков Рождественский Сочельник наступает 24 декабря. В Русской православной церкви — 6 января.
Что нельзя делать в Рождественский Сочельник?
- По церковным правилам, в канун Рождества постящимся нельзя есть рыбу, яйца, мясо и молочные продукты.
- Нельзя гадать и увлекаться приметами. Хоть и существует поверье, что в Сочельник можно гадать, церковь неоднократно высказывалась против этого занятия в принципе, уточняет «Фома».
- Нельзя заниматься оккультными или магическими обрядами. Православная церковь относится к подобным практикам отрицательно.
- 6 января не стоит унывать, ругаться с близкими, злословить и желать зла.
- Нельзя злоупотреблять спиртными напитками.
Православный Сочельник-2019: традиции праздника
В Сочельник у верующих — строгий пост. Если соблюдать все правила, то 6 января можно есть всего один раз — после церковной службы, когда на середину храма выносят зажженную свечу.
К Рождеству возле храмов часто сооружают композиции, которые изображают события праздника. Это так называемый «вертеп». Композиции делают из разных материалов — от снега и льда до картона и ткани.
В ночь с 6 на 7 января многие верующие идут в храм на Рождественское праздничное богослужение.