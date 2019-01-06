Сочельник 2019: что нельзя делать в канун Рождества Христова

В 2019 году Рождественский Сочельник у православных наступает 6 января. Это последний день 40-дневного Рождественского поста. Рассказываем, что такое Сочельник, какие традиции с ним связаны, можно ли в этот день гадать и что нельзя делать 6 января 2019 года.