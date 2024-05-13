Сохраняйте спокойствие. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

— Неделя с динамичным характером. Можно переделать кучу дел. Сбавлять скорость на поворотах к концу недели все сложнее.

На вторник и субботу не планируйте много дел. Если есть возможность - отдыхайте и меньше общайтесь.

Берегите отношения, не предъявляете претензий, придерживайтесь режима дня.

Максимальный пик напряжения в субботу в 14:40. Отложите экстремальные виды спорта, следите за давлением. В воскресенье устройте разгрузочный день.

Специально для Рыб: отложите принятие важных решений. Пока вы не можете адекватно оценивать обстановку. Сохраняйте спокойствие. Следите внимательно за самочувствием.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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