Сохраняйте спокойствие. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

— Неделя с динамичным характером. Можно переделать кучу дел. Сбавлять скорость на поворотах к концу недели все сложнее.
На вторник и субботу не планируйте много дел. Если есть возможность - отдыхайте и меньше общайтесь.
Берегите отношения, не предъявляете претензий, придерживайтесь режима дня.
Максимальный пик напряжения в субботу в 14:40. Отложите экстремальные виды спорта, следите за давлением. В воскресенье устройте разгрузочный день.
Специально для Рыб: отложите принятие важных решений. Пока вы не можете адекватно оценивать обстановку. Сохраняйте спокойствие. Следите внимательно за самочувствием.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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