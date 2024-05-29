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Жизнь

Солнечная активность 1 июня. Как повлияет магнитная буря на самочувствие

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что мощная вспышка на Солнце, относящаяся к классу X, может вызвать очередную интенсивную магнитную бурю на Земле.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Сергей Богачев уточнил, что ни один из активных центров на стороне Солнца, которая обращена к Земле, не обладает достаточным количеством энергии. По всей видимости, вспышка произошла в одной из новых областей, которая пока находится на обратной стороне Солнца. Эта область уже частично видна из-за края и движется в сторону Земли.

В настоящее время исключено какое-либо влияние вспышки на Землю, поскольку центр взрыва все еще слишком далеко от линии Солнце — Земля. Однако, если область № 3664, сохранившая свою энергию, действительно движется в сторону Земли, то потоки солнечного вещества, выброшенные в результате взрыва, могут достичь нашей планеты в ближайшие выходные, начиная с первого дня лета.

1 июня ожидается магнитная буря силой в 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение состояния, например, головная боль и слабость. Также могут снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Рекомендуется избегать перенапряжения, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

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