Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что мощная вспышка на Солнце, относящаяся к классу X, может вызвать очередную интенсивную магнитную бурю на Земле.

Сергей Богачев уточнил, что ни один из активных центров на стороне Солнца, которая обращена к Земле, не обладает достаточным количеством энергии. По всей видимости, вспышка произошла в одной из новых областей, которая пока находится на обратной стороне Солнца. Эта область уже частично видна из-за края и движется в сторону Земли.

В настоящее время исключено какое-либо влияние вспышки на Землю, поскольку центр взрыва все еще слишком далеко от линии Солнце — Земля. Однако, если область № 3664, сохранившая свою энергию, действительно движется в сторону Земли, то потоки солнечного вещества, выброшенные в результате взрыва, могут достичь нашей планеты в ближайшие выходные, начиная с первого дня лета.

1 июня ожидается магнитная буря силой в 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение состояния, например, головная боль и слабость. Также могут снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Рекомендуется избегать перенапряжения, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

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