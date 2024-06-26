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Жизнь

Солнцезащитные крема в России подорожали на 14%

Теперь баночка крема может стоить около 800 рублей, сообщает Shot проверка.

Ценники в магазинах за год существенно поднялись. Средняя стоимость солнцезащитного крема в июне составила 788 рублей.

В Российской парфюмерно-косметической ассоциации объясняют рост цен тремя факторами. В этом году почти все крупные мировые бренды в подняли ценники на свои кремы на 7–10%. Сказался также курс валют и цена логистики. Также к подорожанию привёл и рост популярности продукции с SPF. Россиянки всё чаще покупают средства с фактором защиты от солнца.

Ранее сообщалось о том, можно ли использовать прошлогодний солнцезащитный крем.

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