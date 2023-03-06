«Соображать будет сложнее». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Астропсихолог рекомендует Скорпионам отдыхать и путешествовать. Восстановить психику и тело. А Овнам и Водолеям — заняться питанием и провести детокс организма. А Тельцов Светлана Черемисина просит отдохнуть.
«Учитесь получать подарки и удовольствие просто так», — советует эксперт Козерогам.
Собеседница считает, что Рыбам не хватает немного мудрости, чтобы наладить отношение со второй половинкой, а Стрельцам стоит провести время с друзьями детства, заняться автомобилем и не ругаться.
«Успевайте делать важные дела до субботы, позже соображать будет сложнее», — обращается Светлана Черемисина к Близнецам, Весам и Ракам, которые в будние дни будут полны сил и энтузиазма. Передохнуть она посоветовала и Львам.
А вот Девам, по мнению астропсихолога, притормаживать в работе не стоит. «Продолжайте осваивать новые навыки. У вас хорошо получается», — заключил эксперт.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.