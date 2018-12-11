SOS: отшельница Агафья Лыкова осталась без припасов на зиму и просит сибиряков о помощи

Сибирская отшельница Агафья Лыкова сигнализирует о своем бедственном положении — она осталась без припасов на зиму. Женщина позвонила красноярскому кинодокументалисту из тайги по спутниковому телефону, сообщает « Телеканал 360 ».

Лыкова успела лишь сказать несколько слов о том, что у нее кончается все, включая продукты. Потом связь оборвалась.

Гришаков хотел связаться с врачом, который десятки лет наблюдал отшельницу. По мнению красноярца, нужно снаряжать вертолет или принимать какие-то меры, пишет «РГ».

Лыковой раньше регулярно помогал Аман Тулеев, в частности, отправлял ей на вертолете провизию и даже сельскохозяйственных животных. Но когда губернатор ушел в отставку, отшельница осталась без поддержки. Между тем, по мнению Андрея Гришакова, Агафье Лыковой, которую «приручили и приучили», необходимо помогать, ее нужно охранять.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, узнав о возможных сложностях у известной сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, решил лично посетить ее, сообщает РИА Новости.

Губернатор принял решение вылететь к Агафье Лыковой на вертолете 11 декабря.

Скандал

В 2017 году тогда еще глава Хакасии Виктор Зимин запретил властям Кузбасса летать к отшельнице Агафье Лыковой. Тогда Зимин, отвечая на вопросы телезрителей, сказал, что ему не нравится отшельница Агафья Лыкова из-за того, что местная казна несет из-за нее расходы.

Губернатор сказал, что зона, где проживает Агафья, является заповедником и не стоит туда ходить. Он публично запретил властям соседнего региона (речь идет о Кемеровской области) летать к отшельнице.

Но власти Кузбасса заявили, что продолжат помогать отшельнице Агафье Лыковой, живущей в заповеднике Хакасии, несмотря на предупреждение о возможном запрете со стороны «соседей».

Отшельница и заимка

Агафья Лыкова — единственный представитель российского старообрядчества, знаток отечественного средневековья. Отшельница — оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которые поселились в глухой сибирской тайге еще в 1937 году. Геологи обнаружили эту семью в Западных Саянах в 1978-м. Она живет в Хакасии (ближайший поселок Мрассу — в 120 км непролазной тайги). Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в течение многих лет шефствовал над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на заимке. Письма от Лыковой с различными просьбами Тулееву чаще всего доставлял глава Таштагольского района Кузбасса.