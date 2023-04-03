«Сосредоточьтесь на истинных желаниях». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время навести порядок в голове, сердце, чувствах, отношениях. Расставляем приоритеты, вспоминаем кто мы, освобождаемся от жадности», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, своими руками на неделе вы будете способны разбирать любые завалы, писать книги, лечить. Укрепляйте отношения с братьями и сестрами. А еще руки — не ленитесь, делайте упражнения.

Тельцы, отложите большие траты. Не держитесь за свой авторитет в ущерб отношениям. С хаосом в них пора кончать. Сосредоточьтесь на своих истинных желаниях.

Близнецы, наведите порядок в своих желаниях, амбициях. Где вы хотите быть авторитетны? Не идите на уловки и манипуляции ради получения желаемого.

Раки, эмоций на неделе может быть много. Важные дела постарайтесь сделать на неделе до среды. После сложнее будет взять себя в руки. На выходных ваша чувствительность возрастет.

Львы, будьте терпеливы с детьми и родственниками второй половины. Ваша жесткость может испортить отношения. Учитесь договариваться на равных, а не с доминирующей позиции.

Дружба. Друзья. unsplash.com

Девы могут сильно разочароваться в партнере. С плеча не рубите, мосты не сжигайте. Учитесь кризисы проживать спокойно, без потерь для нервной системы.

Весы, ваш боевой настрой поможет справиться с конкурентами на работе. Попробуйте так же резво справиться с вашими слабостями в сфере сексуальных отношений.

Скорпионы, займитесь здоровьем ног, гормональной и репродуктивной системы. Попробуйте новые способы оздоровления. Возможно, вы давно хотели посетить психолога.

Стрельцы могут потерять свой покой и счастье. Не перечьте начальству. Прислушайтесь к тому, что оно говорит. Инвестиции в работу и образование отложите.

Козероги, сделайте паузу. Не спешите прикладывать усилия. Возможно, поменяется вектор вашего движения. Загляните внутрь себя. Кредит на жилье не берите на неделе.

Водолеи, партнер может помочь по-новому посмотреть на ваши отношения с деньгами. Радуйтесь. На своем видении не настаивайте. Расширяйте свою картину мира.

Рыбы на неделе будут заняты освобождением от иллюзий, гордыни. Происходить это может через ситуации, в которых вы чувствуете себя некомфортно, неудобно. Постарайтесь сильно из-за этого не переживать.