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Жизнь

Сотни байкеров открыли мотосезон в Барнауле

Около сотни барнаульских байкеров 30 апреля открыли мотосезон пробегом по городу и праздничной программой.

Байкеры открыли мотосезон в Барнауле
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле
altapress.ru

Мотоциклисты проехались по городу с вертолетной площадки за Новым мостом до парка «Арлекино».

В парке они выстроили своих «коней» в один ряд. Все желающие смогли посмотреть на эту своеобразную выставку техники, пофотографироваться на их фоне, пообщаться с байкерами.

Также в парке прошла концертная программа — местные исполнители спели знаменитые рок-хиты всех времен и народов. Гостей парка развлекали конкурсами. Еще здесь прошли показательные выступления.

Напомним, 1 мая барнаульцев ждет насыщенная праздничная программа — с парадом кораблей, выставкой ретро-техники и салютом. Куда сходить на День труда — смотрите в обзоре «Афиши».

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