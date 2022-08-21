21 августа
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Жизнь

Сотни тысяч барнаульцев четыре дня будут сидеть без горячей воды

С понедельника 22 августа до четверга 25 августа в Барнауле отключат горячую воду, напоминают в краевом правительстве.

Кран
Кран
СС0

Отмечается, что это будет последнее отключение горячей воды.

По сообщению СГК, отключение коснется около 400 тыс. человек — от водоснабжения временно отключат 1750 многоквартирных домов, 371 частный дом, 94 детских сада, 88 школ и 48 больниц.

Кроме того, из-за ремонта моста на пр. Ленина для части барнаульцев снизят параметры подачи горячей воды — это коснется жителей 161 многоквартирного дома.

На протяжении четырех дней энергетики проведут профилактические и ремонтные работы на тепловых сетях и ТЭЦ, которые невозможно выполнить при работающем оборудовании.

Также в эти дни специалисты закончат ремонт повреждений, выявленных в ходе опрессовки. Например, устранят повреждение 800-миллиметровой магистральной теплосети на улице Папанинцев и заменят 90 метров трубопровода у поселка Южный.

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