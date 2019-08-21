Сотрудники алтайского завода не пришли на работу из-за нехватки денег на проезд

На Алтайском моторном заводе вновь задержали зарплату. Из-за этого почти половина сотрудников не вышла на работу. У людей нет денег на проезд до работы, сообщает ГТРК «Алтай». Прокуратура уже начала проверку.

По словам председателя заводского профсоюза Максима Тыщенко, написано 134 заявления по невыплате заработной платы. Люди вынуждены оставаться дома.

«Работа есть, но сотрудники АМЗ не приходят, потому что им, грубо говоря, не на что ездить. Последний раз зарплата была выдана в июле за май. Сегодня август — никаких выплат нет. Руководство ничего не говорит», — сказал он.

Долги предприятия за май перед работниками составляют более 4 млн рублей. За июль — около 7 млн рублей. Сотрудники последний раз получили деньги в июне за май.

Прокуратура проводит дополнительную проверку.

Осенью работников ждет перевод на вновь созданное юрлицо.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Сейчас там новый собственник — холдинг «Транспортные компоненты», который прорабатывает варианты санации площадки. В июле там зарегистрировано новое юрлицо — ООО «Алтайский моторостроительный завод». Большая часть персонала перейдет туда на работу. Имущество сначала на арендной основе, а в последующем, вероятно, на праве собственности, перейдет новому предприятию. Собственники планируют активизировать работу. Мы с ним и встречались, будем поддерживать. Возможно, что нам удастся сохранить производство двигателей.

Что случилось с АМЗ?

Алтайский моторный завод, входящий в «Концерн «Тракторные заводы», 11 апреля признали банкротом за долги перед налоговой в размере почти 255 млн рублей. Годом ранее краевые власти заявляли, что концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком». Сейчас там введено конкурсное производство.

Обанкроченный «Концерн «Тракторные заводы» пытается спастись иностранными инвестициями и новыми проектами. Власти намерены сохранить завод как машиностроительное предприятие.