25 апреля
﻿
Жизнь

Сотрудники Wildberries готовятся к еще одной забастовке

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) снова оказались недовольны политикой компании, сообщает Telegram-канал «SHOT».

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

По словам владельцев, компания выставляет сотрудникам большие суммы удержания в разделе «Зависшие товары». Кроме того, им приходят штрафы еще за ноябрь и декабрь 2022 года.

Они планируют снова организовать забастовку и обратиться в суд в случае, если конфликт не получится решить мирным путем.

Напомним, что массовая волна забастовок ПВЗ началась в марте 2023 года. Причинами протестов стали неподъемные штрафы для сотрудников, которые оставляли их без зарплаты.

В результате руководству компании пришлось смягчить систему.

Ранее стало известно, что сотрудников склада Wildberries досматривают до нижнего белья. Таким образом маркетплейс решил бороться с воровством.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость