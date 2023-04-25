Сотрудники Wildberries готовятся к еще одной забастовке

По словам владельцев, компания выставляет сотрудникам большие суммы удержания в разделе «Зависшие товары». Кроме того, им приходят штрафы еще за ноябрь и декабрь 2022 года.

Они планируют снова организовать забастовку и обратиться в суд в случае, если конфликт не получится решить мирным путем.

Напомним, что массовая волна забастовок ПВЗ началась в марте 2023 года. Причинами протестов стали неподъемные штрафы для сотрудников, которые оставляли их без зарплаты.

В результате руководству компании пришлось смягчить систему.

Ранее стало известно, что сотрудников склада Wildberries досматривают до нижнего белья. Таким образом маркетплейс решил бороться с воровством.