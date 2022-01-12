12 января
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Жизнь

Сотрудницу колледжа, пожаловавшуюся на премии в 50 копеек, уволили два раза

Жительница Костромы Юлия Присяжная рассказала на своей странице во «ВКонтакте» про судебные тяжбы с местным колледжем.

Юлия Присяжная.
Юлия Присяжная.
vk.com/avolsam4069.

Присяжная отметила, что 11 января — ровно год, как ее первый раз уволили из колледжа.

«Уволили по статье за то, что я вынесла сор из избы — сообщила о хищении средств из государственной казны. В один день стала безработной, проработав в колледже 22 года. Я искала правды и поддержки у всех у депутатов, губернатора, прокуратуры, инспекции труда. Однако лишь суд восстановил справедливость, признав мое увольнение незаконным! Но для нового руководства колледжа и старого руководства Департамента образования и науки Костромской области суд не указ. Через день после моего восстановления на работе в прежней должности, я получила уведомление о сокращении! В августе была сокращена моя должность и я опять осталась без работы! Снова обратилась в суд. Суд рассматривает мой иск и будет рассматривать еще долго, ведь против меня выставлена тяжелая артиллерия. В качестве представителя колледжа — бывший инспектор инспекции труда Костромской области. Два сотрудника департамента образования и науки доказывают то, что должность заместителя директора лишняя в колледже и надо было ее сократить! <…> Если я опущу руки, то руководство колледжа и департамент образования и науки решит, что им все можно, что закон не для них и они могут расправляться с любыми не там и не то сказавшими сотрудниками! Поэтому я буду защищать свои права в суде столько, сколько этого потребуют обстоятельства!» — написала женщина.

Как уточняет Znak, после первого увольнения Присяжную восстановили в должности в апреле. Незадолго до этого Совет колледжа принял решение о возобновлении выплат премий педагогическому коллективу в зависимости от стажа.

При этом руководство колледжа снизило размер стимулирующих выплат фактически до сумм времен СССР.

За стаж от 5 до 10 лет преподавателям полагалась премия 50 копеек, от 10 до 15 лет — 1 рубль, от 15 до 20 лет — 1,5 рубля, свыше 20 лет — 2,5 рубля.

Присяжная опубликовала в соцсетях эти суммы, новость разлетелась по федеральным СМИ. В итоге для женщины история закончилась вторым увольнением.

Ранее в Курской области обвинили в экстремизме преподавателя, рассказавшего, что у него после зарплаты осталось 140 рублей на еду.

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