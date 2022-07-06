6 июля
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Жизнь

Совет психолога. Что делать, если влюбился в девушку друга

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что делать, если влюбился в девушку друга?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Пара. Отношения. Поцелуй.
Пара. Отношения. Поцелуй.
СС0

Почему так происходит

Специалист объясняет, что влюбленность в партнера близкого человека — явление частое. Поскольку такой вариант кажется нам максимально безопасным и перспективным для построения отношений.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Если речь все-таки идет именно о романтических чувствах, придется вставать в позицию взрослого человека и делать выбор. Варианта два.

Первый — честно признаться во всем другу и девушке, будучи готовым к любой их реакции. Второй — отойти и оставить ощущения при себе.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Дружба или любовь

Ситуация усложняется, если девушка тоже неравнодушна к другу.

Евгения Канина,
семейный психолог:

В таком случае, процесс принятия будет болезненным, но важно его пережить. Понять, что парень влюбился и так бывает. А девушка вправе выбирать. Помните, что никто никого не уводит. Есть только чувства и ответственность за них.

Специалист также отмечает, что бывают ситуации, когда двое осознают, что им важнее сохранить теплые дружеские отношения, чем начать любовные. Такой выход тоже возможен.

Влюбленная пара.
Влюбленная пара.
CC0

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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