Совет психолога. Что делать, если влюбился в девушку друга

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что делать, если влюбился в девушку друга?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Почему так происходит

Специалист объясняет, что влюбленность в партнера близкого человека — явление частое. Поскольку такой вариант кажется нам максимально безопасным и перспективным для построения отношений.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Если речь все-таки идет именно о романтических чувствах, придется вставать в позицию взрослого человека и делать выбор. Варианта два. Первый — честно признаться во всем другу и девушке, будучи готовым к любой их реакции. Второй — отойти и оставить ощущения при себе.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Дружба или любовь

Ситуация усложняется, если девушка тоже неравнодушна к другу.

Евгения Канина,

семейный психолог:

В таком случае, процесс принятия будет болезненным, но важно его пережить. Понять, что парень влюбился и так бывает. А девушка вправе выбирать. Помните, что никто никого не уводит. Есть только чувства и ответственность за них.

Специалист также отмечает, что бывают ситуации, когда двое осознают, что им важнее сохранить теплые дружеские отношения, чем начать любовные. Такой выход тоже возможен.

Влюбленная пара. CC0

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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