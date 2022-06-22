Совет психолога. Кому подходят полиаморные отношения

Хитрости определений

Для начала разберемся, что из себя представляет такой союз. Кстати, понятие «полиамория», о котором мы говорим сегодня, все же отличается от созвучного «полигамия»

Справка Полиамория — форма отношений, при которой с согласия сторон допускается наличие у супругов (или одного из них) нескольких романтических и\или сексуальных партнеров. Полигамия подразумевает семью, в которой у мужа или жены (в зависимости от того, кто считается главой) могут быть два или несколько законных супругов.

Наш эксперт объясняет, что вопрос немоногамных отношений непрост и требует рассмотрения с нескольких сторон. Ключевая из них — культурная.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Приемлемый формат отношений каждый из нас выбирает, во многом, исходя из воспитания и примеров, которые видел в детстве. Например, во времена СССР нельзя было и слова сказать о том, что человек может иметь более одного партнера.

Договор и согласие

Сейчас, считает специалист, картина иная.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Некоторые люди ощущают потребность в контакте (необязательно сексуальном) с кем-то другим, помимо супруга. И если муж или жена не находит такой вариант для себя болезненным и невозможным, то проблемы нет. Главный принцип полиамории — полное согласие сторон.

Пара. Отношения. Поцелуй. СС0

Психолог уточняет, подобная ячейка общества способна существовать только в случае доверия и открытости всех ее участников.

«Все мы имеем право выстраивать личную жизнь как нам нравится. Однако система многопартнерства действительно сложная. Чтобы внедрить ее в жизнь, нужно тщательно готовиться. Понимать, что счастливые моменты вы будете делить не только с одним человеком», — говорит собеседница.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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