Совет психолога. Кому подходят полиаморные отношения

Хитрости определений
Для начала разберемся, что из себя представляет такой союз. Кстати, понятие «полиамория», о котором мы говорим сегодня, все же отличается от созвучного «полигамия»
Справка
Полиамория — форма отношений, при которой с согласия сторон допускается наличие у супругов (или одного из них) нескольких романтических и\или сексуальных партнеров.
Полигамия подразумевает семью, в которой у мужа или жены (в зависимости от того, кто считается главой) могут быть два или несколько законных супругов.
Наш эксперт объясняет, что вопрос немоногамных отношений непрост и требует рассмотрения с нескольких сторон. Ключевая из них — культурная.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Приемлемый формат отношений каждый из нас выбирает, во многом, исходя из воспитания и примеров, которые видел в детстве. Например, во времена СССР нельзя было и слова сказать о том, что человек может иметь более одного партнера.
Договор и согласие
Сейчас, считает специалист, картина иная.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Некоторые люди ощущают потребность в контакте (необязательно сексуальном) с кем-то другим, помимо супруга. И если муж или жена не находит такой вариант для себя болезненным и невозможным, то проблемы нет. Главный принцип полиамории — полное согласие сторон.
Психолог уточняет, подобная ячейка общества способна существовать только в случае доверия и открытости всех ее участников.
«Все мы имеем право выстраивать личную жизнь как нам нравится. Однако система многопартнерства действительно сложная. Чтобы внедрить ее в жизнь, нужно тщательно готовиться. Понимать, что счастливые моменты вы будете делить не только с одним человеком», — говорит собеседница.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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