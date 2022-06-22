22 июня
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Жизнь

Совет психолога. Кому подходят полиаморные отношения

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Кому подходят полиаморные отношения?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Счастье. Пара. Велосипед.
Счастье. Пара. Велосипед.
CC0

Хитрости определений

Для начала разберемся, что из себя представляет такой союз. Кстати, понятие «полиамория», о котором мы говорим сегодня, все же отличается от созвучного «полигамия»

Справка

Полиамория — форма отношений, при которой с согласия сторон допускается наличие у супругов (или одного из них) нескольких романтических и\или сексуальных партнеров.

Полигамия подразумевает семью, в которой у мужа или жены (в зависимости от того, кто считается главой) могут быть два или несколько законных супругов.

Наш эксперт объясняет, что вопрос немоногамных отношений непрост и требует рассмотрения с нескольких сторон. Ключевая из них — культурная.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Приемлемый формат отношений каждый из нас выбирает, во многом, исходя из воспитания и примеров, которые видел в детстве. Например, во времена СССР нельзя было и слова сказать о том, что человек может иметь более одного партнера.

Договор и согласие

Сейчас, считает специалист, картина иная.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Некоторые люди ощущают потребность в контакте (необязательно сексуальном) с кем-то другим, помимо супруга. И если муж или жена не находит такой вариант для себя болезненным и невозможным, то проблемы нет. Главный принцип полиамории — полное согласие сторон.

Пара. Отношения. Поцелуй.
Пара. Отношения. Поцелуй.
СС0

Психолог уточняет, подобная ячейка общества способна существовать только в случае доверия и открытости всех ее участников.

«Все мы имеем право выстраивать личную жизнь как нам нравится. Однако система многопартнерства действительно сложная. Чтобы внедрить ее в жизнь, нужно тщательно готовиться. Понимать, что счастливые моменты вы будете делить не только с одним человеком», — говорит собеседница.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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