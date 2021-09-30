Советский истребитель стоит на детской площадке в Бийске, а ранее красовался еще и БТР

Алтайский фотограф Евгений Кучинев рассказал в своем Instagram про учебно-тренировочный истребитель МИГ-15, который развлекает детей в одном из дворов Бийска.

Настоящий советский истребитель в качестве игрового элемента находится на детской площадке во дворе дома № 10 по улице Декабристов. Кстати, именно на таком самолете разбился Юрий Гагарин.

«Это самый массовый боевой реактивный истребитель в истории авиации, вот уже три десятилетия украшает собой обычный бийский двор. История его появления в этом месте до сих пор окутана тайной. По общепринятой версии самолет сюда привезли в одну из декабрьских ночей 1991 года. По другой версии истребитель базируется на детской площадке еще с середины 1980-х годов», — рассказал Кучинев.

Реактивный самолет поставили без двигателя и вооружения, но сохранили все остальное — кабину, приборную панель, элементы управления и даже фонарь в кабине.

«Фонарь оторвали и он долгое время валялся в подвале соседнего дома. Местная ребятня довольно быстро облюбовала данный экспонат, со временем открутив и отломав все что можно. Даже бронестекло умудрились разбить», — отметил фотограф.

МИГ-15 — одна из неофициальных достопримечательностей Бийска. Местные встречались «на самолете», дети придумывали множество игр.

«Кто знает, скольких будущих летчиков тренировал этот МИГ, уже будучи списанным со всех счетов? На этот вопрос едва ли найдется внятный ответ, равно как прольется свет на историю появления самолета во дворе. Кстати это не единственный подобный артефакт. До недавнего времени стоял настоящий БТР во дворе на улице Прибыткова, 1», — рассказал Кучинев.

Лет десять назад барнаульский писатель Василий Морозов инициировал перенос самолета в музей им Г.С. Титова в село Полковниково.

Общественник даже обратился к губернатору, но бийчане не позволили осуществить задуманное — истребитель стал неотъемлемой частью местной жизни.

Фотограф подчеркнул, что контакт с подлинным историческим объектом на самом деле гораздо интереснее, чем качели и горки, которые есть в каждом дворе.

Ранее Евгений Кучинев пробрался в лучшее бомбоубежище Барнаула и сделал серию снимков, а накануне показал вблизи разрушенную трубу ТЭЦ-2.