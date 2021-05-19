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Жизнь

Фотограф показал вблизи разрушенную трубу ТЭЦ-2 Барнаула

Барнаульский фотограф Евгений Кучинев крупным планом взял многострадальную трубу ТЭЦ-2. Снимки он публикует в Instagram.

Труба обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле.
Труба обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле.
Скриншот видео instagram.com/barnaul.insta

ЧП на ТЭЦ-2 случилось 11 апреля — повредилась система топливоподачи, и дымовая труба обрушилась. В СГК говорили, что труба могла работать еще 17 лет, если бы не рухнула.

Следователи пришли к другому выводу: должностные лица АО «Барнаульская генерация» не предприняли меры по восстановлению объекта, хотя им было указано, что эксплуатировать трубу можно только после ремонта.

Трубу будут сносить. Уже идут подготовительные работы, установлен кран.

Кучинев вспомнил похожее происшествие. В сентябре 2003 года из-за землетрясения в Горном Алтае произошло обрушение дымовой трубы на барнаульском заводе технического углерода (Сажевый завод).

«Фото 2010 года можно посмотреть в самом конце карусели. То происшествие не освещалось в СМИ, а в настоящее время практически все здания и сооружения БЗТУ снесены, в том числе и остатки трубы», — рассказывает фотограф.

Ранее Евгений Кучинев сделал серию снимков в бомбоубежище ТЭЦ-3.

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