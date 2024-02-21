Создатель ChatGPT не смог зарегистрировать бренд GPT

В очередной раз компания OpenAI не смогла зарегистрировать торговую марку GPT. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В документе говорится, что GPT — это термин, которые не обозначает конкретный продукт. Из-за этого многие компании могут использовать название.

Однако в OpenAI заявили, что все пользователи знают, как расшифровывается GPT.

По словам создателей ChatGPT, большая часть людей связывает термин GPT с их продуктом.

В ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) ответили, что это не меняет того, что GPT — термин.

Ранее сообщалось, что в Microsoft привели несколько аргументов, чтобы пользователи переходили на Windows 11.

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