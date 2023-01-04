4 января
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Жизнь

Создатель «Шерлока» заявил, что готов продолжить сериал, но с условием

Сценарист «Шерлока» Стивен Моффат заявил, что готов «хоть завтра» приступить к продолжению сериала «Шерлок», если исполнители главных ролей Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен согласятся вернуться в проект.

Шерлок.
Шерлок.
Кадр из сериала

Об этом Моффат рассказал в эфире утренней радиопередачи «Today» на BBC Radio 4.

«Они движутся ко все большим и все лучшим вещам, но, Мартин и Бенедикт, — вернитесь, пожалуйста», — пошутил Моффат.

Напомним, «Шерлока» начали показывать в 2010 году. В сериале Шерлок живет в современном Лондоне. В шоу всего четыре сезона и один рождественский спецэпизод.

Официально о закрытии «Шерлока» не объявлялось, однако и производство пятого сезона так и не начали.

Ранее скончался режиссер советского «Шерлока Холмса» Игорь Масленников.

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