Создатель «Шерлока» заявил, что готов продолжить сериал, но с условием

Об этом Моффат рассказал в эфире утренней радиопередачи «Today» на BBC Radio 4.
«Они движутся ко все большим и все лучшим вещам, но, Мартин и Бенедикт, — вернитесь, пожалуйста», — пошутил Моффат.
Напомним, «Шерлока» начали показывать в 2010 году. В сериале Шерлок живет в современном Лондоне. В шоу всего четыре сезона и один рождественский спецэпизод.
Официально о закрытии «Шерлока» не объявлялось, однако и производство пятого сезона так и не начали.
Ранее скончался режиссер советского «Шерлока Холмса» Игорь Масленников.
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