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Жизнь

Создатели культовых российских мультфильмов станут гостями "Шукшинских дней на Алтае"

С 23 по 27 июля 2024 года в Алтайском крае пройдет XXVI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль под знаком 95-летнего юбилея знаменитого писателя, сообщили на сайте правительства региона.

В афише Шукшинского кинофестиваля впервые представят внеконкурсную программу анимационного кино, в рамках которой пройдут показы анимационных фильмов ведущих киностудий страны, а также мастер-классы от известных экспертов.

23 июля состоится творческая встреча с гендиректором кинокомпании «Мастер-фильм», председателем Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, продюсером мультсериала «Смешарики» Александром Герасимовым.

24 июля пройдет мастер-класс по кукольной анимации от художника-постановщика анимационного кино, книжного графика, члена Союза художников и кинематографистов Марины Курчевской. В этот же день жители и гости Барнаула могут побывать на творческой встрече с режиссером российского мультфильма «Три богатыря» — Константином Феоктистовым.

В течение двух дней в зале Алтайского института культуры пройдут бесплатные показы авторских анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм», кинокомпании «Мастер-фильм», а также студий «Анимос», «Пчела» и анимационной компании «ЯРКО».

Ранее мы рассказывали. как пройдут Шукшинские дни на Алтае в 2024 году.

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