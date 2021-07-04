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Жизнь

Создателям провального блокбастера с миллиардным бюджетом придется вернуть почти 200 млн рублей

Арбитражный суд Москвы уивердил мировое соглашение между федеральным Фондом кино (подчиняется Министерству культуры РФ) и создателям блокбастера «Вратарь галактики».

Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
kinopoisk.ru

Создателем фильма выступали режиссер и продюсер Джаник Файзиев и студия «Боназа». На производство картины они получили от Фонда кино 600 млн рублей, из которых 200 млн на возвратной основе.

Общий бюджет фильма достиг в итоге 960 млн. Но в прокате картина с треском провалилась. Ей удалось собрать лишь 108 млн рублей.

Признав свою ошибку, Фонд кино обратился с исковым заявлением в арбитражный суд.

В итоге стороны примирились на следующих условиях: студия «Бонанза» и режиссер Джаник Файзиев обязаны вернуть в бюджет 191 млн рублей. Причем суд рассрочил уплату на два года, каждые три месяца киностудия и Файзиев должны перечислять по 21 млн рублей. Первый платеж должен быть произведен не позднее 30 сентября 2021 года, последний — не позднее 29 сентября 2023 года, сообщает proficinema.ru.

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