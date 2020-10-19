Спасатели Алтайского края ищут мужчину, отплывшего на лодке от острова

В акватории Оби ведутся поиски мужчины, который отплыл от острова в районе на лодке с мотором и не вернулся домой. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ МЧС, информация об этом поступила 18 октября в единую дежурно-диспетчерскую службу. Пока о его судьбе ничего не известно.

На поиски выдвинулись спасатели, сотрудники полиции, 53 пожарно-спасательной части и местные жители. Во время поисков в 1,5 км от села Вяткино, внизу по течению реки, была найдена только лодка.

К месту поисков также прибыли специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова. Проводятся оперативно следственные мероприятия.

В пресс-службе отмечают, что на водоемах Алтайского края в последнее время участились различные случаи, порой угрожающие жизни и здоровью людей.

Так, в районе Черемное — Подгорное Павловского района опрокинулась лодка, в которой находилось четыре человека. Трое рыбаков выплыли, один не смог. Самостоятельные поиски результата не дали.

Сотрудники полиции, специалисты государственной инспекции по маломерным судам, водолазы краевого спасательного отряда из-под воды, с суши и поверхности реки искали пропавшего. Обследовав более километра дна Оби, при интенсивном подводном течении, водолазные работы результатов не дали.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.