Спасатели Алтайского края ищут мужчину, отплывшего на лодке от острова

На поиски выдвинулись спасатели, сотрудники полиции, 53 пожарно-спасательной части и местные жители. Во время поисков в 1,5 км от села Вяткино, внизу по течению реки, была найдена только лодка.
К месту поисков также прибыли специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова. Проводятся оперативно следственные мероприятия.
В пресс-службе отмечают, что на водоемах Алтайского края в последнее время участились различные случаи, порой угрожающие жизни и здоровью людей.
Так, в районе Черемное — Подгорное Павловского района опрокинулась лодка, в которой находилось четыре человека. Трое рыбаков выплыли, один не смог. Самостоятельные поиски результата не дали.
Сотрудники полиции, специалисты государственной инспекции по маломерным судам, водолазы краевого спасательного отряда из-под воды, с суши и поверхности реки искали пропавшего. Обследовав более километра дна Оби, при интенсивном подводном течении, водолазные работы результатов не дали.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.