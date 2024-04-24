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Жизнь

Специалист рассказал, как избавиться от шума в квартире

Эксперт рассказала, что поможет избавиться от нежелательных звуков в квартире. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дизайн Анастасии Гончаровой.
Дизайн Анастасии Гончаровой.
Предоставлено altapress.ru.

Отмечается, что обычно более шумные квартиры расположены на нижних этажах, а также те, которые находятся возле лифта, лестниц или других общих зон.

Во время осмотра квартиры нужно учесть все замечания, которые смогут создавать шум в будущем. На осмотр можно взять с собой специалиста и шумомер.

Кроме того, специалист рекомендовала не окутывать всю квартиру изоляционными материалами, потому что они сокращают ее площадь.Чаще всего для звукоизоляции используют минераловатные плиты.

Если же нет желания что-то переделывать или есть ограничения в бюджете, то поглотить некоторые звуки сможет ковролин на полу, ковры на полу или стене, а также мебели, например, чешской стенки или шкафа-купе. При этом ковровые покрытия накапливают в себе много пыли и легко воспламеняются.

Ранее сообщалось, что барнаульские дизайнеры рассказывают о мифах и трендах в ремонте.

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