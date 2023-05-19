Молодые специалисты «Росводоканал Барнаул» побывали в частном приюте для животных «Бусинка» и привезли подарки. На протяжении трех недель на предприятии собирали вещи, необходимые для четвероногих питомцев приюта.

Сотрудники передали сухие и влажные корма для кошек и собак, крупы, средства для уборки, пеленки, игрушки и лежанки. Также специалисты водоканала собрали деньги и перечислили их на депозит приюта в клинике «АльфаВет», где проходят лечение пушистые обитатели «Бусинки».

Также мы пообщались с животными — подарили им внимание, ласку и объятия. Котики даже не хотели отпускать нас — мяукали и просили ещё их погладить, — поделилась эмоциями член Совета молодых специалистов, инженер инспекции водных ресурсов водоканала Юлия Мягкова.

Специалисты «Росводоканал Барнаул» помогли приюту для животных. Источник: «Росводоканал Барнаул».

Руководитель приюта Светлана и её помощники делают важное дело. Это очень сложный труд – спасать животных, которые остались на улице, тем более некоторые подопечные поступают в «Бусинку» в тяжелом состоянии и им требуется лечение. Мы не первый год привозим приюту необходимое, и я уверена, что продолжим эту добрую традицию, — отметила руководитель пресс-службы «Росводоканал Барнаул» Татьяна Вражевская.

После рассказа коллег о посещении приюта, некоторые сотрудники водоканала задумались о том, чтобы забрать кого-то из подопечных «Бусинки» домой.