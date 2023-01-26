Специалистов со знанием китайского стали чаще искать в Алтайском крае

В Алтайском крае стали чаще искать сотрудников со знанием китайского, передает hh.ru.

В регионе число объявлений по поиску сотрудников со знанием китайского языка достигло 50. В 2021 году их насчитывалось всего три.

Больше всего профессионалов, знающих китайский, ищут в Москве (46% от всех вакансий с требованием знания китайского языка), Санкт-Петербурге (11%), Новосибирской области (5%), Приморском крае (4%) и Московской области (3%).

На Алтае специалистов ищут на должности переводчика, менеджера по закупкам и логистике, специалиста по работе с иностранными контрагентами, преподавателя китайского языка, менеджера по ВЭД и др.

Ранее стало известно, что в Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от COVID-19.