Специалистов со знанием китайского стали чаще искать в Алтайском крае

В регионе число объявлений по поиску сотрудников со знанием китайского языка достигло 50. В 2021 году их насчитывалось всего три.
Больше всего профессионалов, знающих китайский, ищут в Москве (46% от всех вакансий с требованием знания китайского языка), Санкт-Петербурге (11%), Новосибирской области (5%), Приморском крае (4%) и Московской области (3%).
На Алтае специалистов ищут на должности переводчика, менеджера по закупкам и логистике, специалиста по работе с иностранными контрагентами, преподавателя китайского языка, менеджера по ВЭД и др.
Ранее стало известно, что в Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от COVID-19.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!