26 января
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Жизнь

Специалистов со знанием китайского стали чаще искать в Алтайском крае

В Алтайском крае стали чаще искать сотрудников со знанием китайского, передает hh.ru.

Флаги России и Китая.
Флаги России и Китая.
https://zen.yandex.ru/id/5dfa85b9027a1500b000ffa1

В регионе число объявлений по поиску сотрудников со знанием китайского языка достигло 50. В 2021 году их насчитывалось всего три.

Больше всего профессионалов, знающих китайский, ищут в Москве (46% от всех вакансий с требованием знания китайского языка), Санкт-Петербурге (11%), Новосибирской области (5%), Приморском крае (4%) и Московской области (3%).

На Алтае специалистов ищут на должности переводчика, менеджера по закупкам и логистике, специалиста по работе с иностранными контрагентами, преподавателя китайского языка, менеджера по ВЭД и др.

Ранее стало известно, что в Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от COVID-19.

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