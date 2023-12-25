25 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Спиридон-Солнцеворот. Почему 25 декабря категорически запрещено работать

Народно-христианский праздник Спиридон-Солнцеворот, посвященный Спиридону Тримифунтскому, отмечают 25 декабря.

Зима. Снег в лесу.
Зима. Снег в лесу.
СС0

Главные традиции и запреты на Спиридона-Солнцеворота

25 декабря на Руси прозвали Спиридоном-Солнцеворотом потому, что с этой даты ночь начинает убывать, а день пребывать.

Крестьяне говорили: «Солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз… После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек».

На Спиридона категорически запрещено работать. Упорный труд на торжество якобы может лишить человека сил и хорошего настроения. Прародители в этот праздник только гадали и совершали разные магические обряды.

К примеру, хозяйки втыкали серп в дверной проем, а топор в порог. Так, считалось, сила инструментов передастся дому и избавит его от влияния нечисти.

Также полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.

Куры.
Куры.
CC0

Народные приметы 25 декабря

  • Солнце светит яркими лучами — значит, Новый год будет ясным и морозным;
  • На улице хмуро и деревья покрыты инеем — значит, Новый год будет теплым и пасмурным;
  • Пасмурное утро — к ранней весне;
  • Воробьи собирают пух в гнездах — быть лютым морозам;
  • Ветви можжевельника согнулись — жди метели.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость