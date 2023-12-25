Спиридон-Солнцеворот. Почему 25 декабря категорически запрещено работать

Главные традиции и запреты на Спиридона-Солнцеворота

25 декабря на Руси прозвали Спиридоном-Солнцеворотом потому, что с этой даты ночь начинает убывать, а день пребывать.

Крестьяне говорили: «Солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз… После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек».

На Спиридона категорически запрещено работать. Упорный труд на торжество якобы может лишить человека сил и хорошего настроения. Прародители в этот праздник только гадали и совершали разные магические обряды.

К примеру, хозяйки втыкали серп в дверной проем, а топор в порог. Так, считалось, сила инструментов передастся дому и избавит его от влияния нечисти.

Также полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.

Куры. CC0

Народные приметы 25 декабря