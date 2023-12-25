Спиридон-Солнцеворот. Почему 25 декабря категорически запрещено работать

Главные традиции и запреты на Спиридона-Солнцеворота
25 декабря на Руси прозвали Спиридоном-Солнцеворотом потому, что с этой даты ночь начинает убывать, а день пребывать.
Крестьяне говорили: «Солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз… После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек».
На Спиридона категорически запрещено работать. Упорный труд на торжество якобы может лишить человека сил и хорошего настроения. Прародители в этот праздник только гадали и совершали разные магические обряды.
К примеру, хозяйки втыкали серп в дверной проем, а топор в порог. Так, считалось, сила инструментов передастся дому и избавит его от влияния нечисти.
Также полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.
Народные приметы 25 декабря
- Солнце светит яркими лучами — значит, Новый год будет ясным и морозным;
- На улице хмуро и деревья покрыты инеем — значит, Новый год будет теплым и пасмурным;
- Пасмурное утро — к ранней весне;
- Воробьи собирают пух в гнездах — быть лютым морозам;
- Ветви можжевельника согнулись — жди метели.