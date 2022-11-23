Спортсмены-энергетики померились силами

X Спартакиада энергетиков Алтая проходила 17 и 18 ноября. На базе спортивно-оздоровительного комплекса Алтайского государственного педагогического университета встретились команды спортсменов шести энергетических компаний Алтайского края. Среди них — сборная команда АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго», капитаном которой выступил директор филиала «Змеиногорские МЭС» Александр Белоусов . Организатором праздника спорта стал филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

Поддержать свои команды пришли и руководители энергокомпаний, которые вместе со всеми переживали за спортсменов. Мероприятие также посетили почётные гости — первые лица края: заместитель Председателя Правительства Александр Климин, министр спорта Максим Рябцев, заместитель министра промышленности и энергетики Ольга Слученкова и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов.

X Спартакиада энергетиков Алтая. Фото: «Алтайкрайэнерго»

Во время соревнований энергетики померялись силами в шести видах спорта: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, стрельба из электронного оружия, перетягивание каната и шахматы. Самый сильный рывок Алтайкрайэнерго смогла совершить в волейболе. Впервые за десять лет команде удалось не только обыграть волейболистов Алтайэнерго, но и завоевать золото.

X Спартакиада энергетиков Алтая. Фото: «Алтайкрайэнерго»

— Конечно, мы думали выложиться на полную именно в финале. Но основным для нас стал матч с Алтайэнерго. В каждой игре мы показали, что можем и что умеем. На последнюю же вышли с боевым настроем и уверенностью в том, что не отдадим победу никому, — поделился впечатлениями капитан команды сборной по волейболу Алтайкрайэнерго, механик сектора безопасности движения Максим Пучков.

Со слов болельщиков, никто не ожидал такой самоотдачи спортсменов! Все зрители остались под большим впечатлением от стойкости и силы духа.

Команде по мини-футболу повезло чуть меньше — в финале наша сборная уступила победу спортсменам из АО «Алтайэнергосбыт». В настольном теннисе Алтайкрайэнерго заняла третье место. Бронза досталась и шахматисту, заместителю начальника Белокуринхинского отделения Виталию Горяеву. В перетягивании каната наша команда заняла пятое место.

В общекомандном зачёте сборная Алтайкрайэнерго заняла вторую ступень пьедестала. Победителем стал Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании. Третье место осталось за ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

X Спартакиада энергетиков Алтая. Фото: «Алтайкрайэнерго»

Следующая, одиннадцатая, Спартакиада энергетиков Алтая пройдёт под крылом АО «СК Алтайкрайэнерго». Генеральный директор компании Сергей Приб уже анонсировал конкурс по совершенствованию маскота спартакиады — лампочки. Предложения будут принимать до Дня энергетика, который празднуют 22 декабря, а обновлённый символ соревнований поприветствует спортсменов и болельщиков уже летом 2023 года.