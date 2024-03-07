Средняя стоимость похорон в Алтайском крае увеличилась почти до 60 тыс. рублей

Стоимость похорон в СФО и ДФО подсчитали в Росстате.

Так, дороже всего похороны стоят в Еврейской автономной области —123 788 рублей.

Меньше всего в Республике Алтай. Там цена похорон составляет 18 437.

Алтайский край оказался на втором месте в СФО по стоимости — 59 577. Выше только Омская область, где похороны в среднем обходятся в 72 428 рублей.

Ранее надгробные надписи на кладбище домашних животных растрогали пользователей сети. Один из пользователей Reddit опубликовал фотографии с местного кладбища домашних животных. Его привлекли трогательные надписи на надгробиях.

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