Стала известна предварительная причина смерти Навального*

У Алексея Навального* 16 февраля в колонии оторвался тромб, сообщили источники RT

Напомним, СМИ сообщают о смерти Алексея Навального*, признанного террористом и экстремистом. Он скончался в ИК-3 ЯНАО. Ему стало плохо во время прогулки, сообщают официальные источники.

Следственный комитет заявил, что проводит проверку по факту смерти Навального*.

Напомним, 4 августа 2023 года Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

Что такое "колония особого режима" можно почитать здесь.

* - признан экстремистом и террористом.

* - признан экстремистом и террористом.

** - штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

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