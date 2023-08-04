Алексея Навального приговорили еще к 19 годам особого режима

Московский городской суд 4 августа на выездном заседании в ИК-6 «Мелехово» во Владимирской области приговорил Алексея Навального* (признан экстремистом и террористом) еще к 19 годам особого режима.

Навальному* предъявили обвинения по шести статьям УК РФ, в том числе в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремистским действиям, а также финансировании экстремизма и вовлечении в экстремизм несовершеннолетних.

Прокуроры хотели, чтобы Навальный отбывал наказание в колонии особого режима.

В деле Алексея Навального* 196 томов.

Для него просили 20 лет колонии.

Сейчас Навальный* отбывает срок в колонии строгого режима ИК-6 «Мелехово» во Владимирской области. Ему дали девять лет за мошенничество и неуважение к суду, а также полтора года лишения свободы.

Алексей Навальный* в Барнауле

Политик приезжал в Барнаул 20 марта 2017 года. Тогда его облили зеленкой.

А 24 июля 2023 года Центральный районный суд Барнаула приговорил экс-координатора штаба Навального** Вадима Останина к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее документальный фильм про Навального* получил «Оскар». А судья, заменившая Навальному* условный срок на реальный, умерла.

* - признан экстремистом и террористом.

** - штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.