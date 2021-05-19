Стали известны особенности свадебного сезона-2021 в Алтайском крае

С мая по октябрь наступает свадебный сезон. В 2021 году в Алтайском крае не ожидается бума молодоженов, но желающих сочетаться узами брака будет больше, чем в прошлом году, пишет « Алтайская правда » со ссылкой на начальника управления юстиции Алтайского края Оксану Грохотову.

Свадебный сезон длится с мая по октябрь, а пики регистраций браков выпадают на «красивые» даты, Красную горку, День семьи, любви и верности.

Если в 2020 году многие пары из-за ковидных рисков переносили свадьбы, то сейчас браки регистрируются как раз с учетом этой «отложенной» статистики и с соблюдением всех необходимых ограничительных мер.

По итогам 2020 года, в ЗАГСах края было составлено около 11 600 записей актов о заключении брака и чуть более 10 тыс. о расторжении. По данным трех месяцев 2021 года зарегистрировано 2 252 брака, это на 105 больше, чем в прошлом аналогичном периоде.

Дворец бракосочетания Барнаула, ЗАГСы Индустриального района Барнаула и Бийска уже приняли каждый по тысячи заявлений о заключении брака на предстоящий период.

В органах ЗАГС края в конце марта отменили часть ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса.