Стали известны особенности свадебного сезона-2021 в Алтайском крае

Свадебный сезон длится с мая по октябрь, а пики регистраций браков выпадают на «красивые» даты, Красную горку, День семьи, любви и верности.
Если в 2020 году многие пары из-за ковидных рисков переносили свадьбы, то сейчас браки регистрируются как раз с учетом этой «отложенной» статистики и с соблюдением всех необходимых ограничительных мер.
По итогам 2020 года, в ЗАГСах края было составлено около 11 600 записей актов о заключении брака и чуть более 10 тыс. о расторжении. По данным трех месяцев 2021 года зарегистрировано 2 252 брака, это на 105 больше, чем в прошлом аналогичном периоде.
Дворец бракосочетания Барнаула, ЗАГСы Индустриального района Барнаула и Бийска уже приняли каждый по тысячи заявлений о заключении брака на предстоящий период.
В органах ЗАГС края в конце марта отменили часть ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса.